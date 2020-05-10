Сьогодні, 10 травня, в світі відзначають День матері, в Німеччині святкують День книги, в Бельгії - Фестиваль котів.

#Букви розповідають, які ще свята святкують в цей день.

Сьогодні в Азербайджані – Свято квітів, в Білорусі – День Державного прапора і герба, в США – День прибирання в кімнаті, День креветок, а в Румунії – День батька.

На Мальдівах, в Гватемалі, Сальвадорі – День дітей, в Британії – День захисту дітей. У Румунії – День національної незалежності, в Мікронезії – День Конституції.

У цей день 1503 року іспанський мореплавець Христофор Колумб в своїй четвертій і останній експедиції до Нового Світу відкрив Кайманові острови. Тоді іспанці називали острова “Лас-Тортугас” – “Черепашачі острова” через велику кількість черепах. Але пізніше виявилося, що крокодилів там ще більше, і острова перейменували.

Варто зазначити, що щорічно острова відвідують понад 2 мільйони туристів.

У 1811 році в Англії ввели паперові гроші.

У 1869 році запустили Першу трансконтинентальну залізницю США.

Церковне свято

10 травня православні вшановують пам’ять апостола Симона. Після вознесіння Ісуса Христа на небо, Симон, разом з апостолами удостоївся отримати Святий Дух і таким чином він був очевидцем і свідком всіх діянь Господа, починаючи з його хрещення.

Прикмети в цей день

Якщо хмари швидко по небу біжать – до негоди;

Йде сильний дощ – до хорошого урожаю жита;

Кричить сова – йде похолодання;

Увечері з’явився туман – скоро настане потепління;

Вранці суха трава – ввечері піде дощ.

Що не можна робити

В цей день слід менше говорити;

Не можна лаятися і лихословити;

Слід відмовитися від шкідливої ​​їжі;

Не рекомендується виносити сміття.

Сьогодні іменини у Семена, Марії, Миколи, Степана, Івана, Петра, Анастасії, Сергія і Павла.