49-й Міжнародний кінофестиваль "Молодість" цього року відзначає свій 50-річний ювілей і відбудеться з 22 по 30 серпня 2020 року.

Подія проходитиме у реальному форматі з додатковим залученням власної онлайн-платформи.

Основними локаціями кінофестивалю стануть кінотеатр “Жовтень”, де буде розташований фестивальний центр з показами конкурсної та позаконкурсної програм, в тому числі українських прем’єр, “Будинок кіно” – майданчик для фестивальних показів та серії мастер-класів у рамках “Майстерні талантів”, а також спеціально сконструйований для події кінотеатр просто неба під Аркою Дружби народів, де також пройдуть фестивальні Церемонії відкриття та нагородження, покази фільмів дитячої програми “Molodist Teen Sсreen”, українські прем’єри та спеціальні події.

Відкриє фестиваль фільм “Забуті” режисерки Дарії Онищенко, стрічка спільного виробництва України та Швейцарії. Її українська прем’єра відбудеться 22-го серпня, під час Церемонії відкриття 49-го Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”.

THE FORGOTTEN by Daria ONYSCHENKO. International trailer from directory films on Vimeo.