8 березня цього року випаде на неділю - день, який і так є вихідним.

Чи буде в цьому році додатковий вихідний розповідають #Букви.

В Україні з 2017 року говорять про скасування святкування 8 березня.

Першим про це заговорив тоді глава Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

“Статус вихідного, наданий 8-го березня, був одним з інструментів радянської влади перетворити день боротьби за права жінок в день в форматі” букетики-тортики-шампанське “… Хоча 8 березня є Міжнародним жіночим днем ​​в більшості європейських держав, воно не є вихідним днем. це вихідний день тільки в Росії, Білорусі, Казахстані, Північній Кореї, В’єтнамі, Анголі … Навряд чи це ті країни, які можна назвати прикладом дотримання прав жінок”, – у 2017 році сказав Володимир В’ятрович.

Але в підсумку ідея скасування свята не прижилася в українському суспільстві і 8 березня до сих пір входить до переліку “Офіційних вихідних в березні в Україні”.

Так як в 2020 році свято припадає на неділю, то вихідний переноситься на 9 березня – на понеділок. Так що відпочивають українці три дні поспіль – з 7-го по 9-е число.