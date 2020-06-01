Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.
Уточнюється, що міжобласні автобусні перевезення з 1 червня запрацювали в Житомирській, Луганській, Донецькій, Одеській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Черкаській областях.
“Щодо інших регіонів – чекаємо на рішення від їх обласних комісій щодо можливості послаблення карантину та відновлення рейсів”, – повідомив Криклій.
Також міністр анонсував запуск потягів на західну Україну з 4 червня. Йдеться про потяги Івано-Франківськ – Костянтинівка, Київ – Ужгород, Ковель – Київ, Хмельницький – Київ, Івано-Франківськ – Київ.
- В Україні з 25 травня почало працювати метро, а з 1 червня планувалося відновити залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні. Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що відновлення залізничних перевезень в Україні відбудеться вже на цьому тижні.