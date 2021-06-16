Частина народних депутатів від "Слуги народу" планують "виїзне засідання" із шашликами і подорожжю на катері.

Відповідне листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Йдеться про депутатів-членів міжфракційного об’єднання (МФО) “Турбаза”.

Листування відбувалося у часті під такою ж назвою.

Оголошення для нардепів опублікував депутат-“слуга” Дмитро Нальотов. До чату він запросив також інших своїх колег по фракції “Слуги народу” – Ольгу Совгирю, Тетяну Цибу та інших.

“2 липня (п’ятниця після засідання (Верховної Ради, – ред.)) відбудеться виїзне засідання МФО “Турбаза”, – оголосив Нальотов.

Він також озвучив програму цього “виїзного засідання”. Так, планується: подорож на катері, катання на велосипедах і sup-бордах, презентації та шашлики.

Судячи з повідомлення Комітету виборців України, МФО “Турбаза” з’явилося у Верховній Раді ще восени 2019 року (після виборів нового складу ВР).