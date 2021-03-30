Китайська корпорація Xiaomi представила новий смартфон Mi 11 Ultra, який має гігантську камеру з власним OLED-екраном.

Про це пише The Verge.

Mi 11 Ultra має три камери на задній панелі: 1/1,12-дюймовий 50-мегапіксельний основний датчик, 48-мегапіксельний надширококутний і 48-мегапіксельний 5-кратний перископний телеоб’єктив.

Ці датчики модернізовані в усіх напрямках у порівнянні зі звичайним Mi 11, який мав менший 108-мегапіксельний основний датчик, 13-мегапіксельний надширокий і 5-мегапіксельну макро-камеру.

Виступ камери домінує над верхньою частиною Mi 11 Ultra, і причина полягає в додатковому екрані. Це 1,1-дюймовий OLED-дисплей 126 x 294 з максимальною яскравістю 450 ніт і режимом енергозбереження.

Xiaomi заявляє, що його можна використовувати як видошукач для селфі або як спосіб перевіряти повідомлення, коли телефон лежить екраном вниз.

В іншому характеристики аналогічні звичайному Mi 11. У Mi 11 Ultra є 6,8-дюймовий OLED-дисплей з частотою 120 Гц і роздільною здатністю 1440 пікселів, процесор Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативної пам’яті і 256 ГБ пам’яті.