Про це вона оголосила на своїй сторінці в Facebook.
До альбому увійшли 8 композицій:
• “Вірю в Тебе”;
• “Вдячна”;
• “Ми”;
• “Сила”;
• “Вогонь і Вода”;
• “Загадка”;
• “Кохаю” (записана із казахстанським репером Jah Khalib);
• “Like a Hero” (англомовний варіант саундтреку до кінострічки Аґнешки Голланд “Ціна правди” про Голодомор в Україні).
Співачка зазначила, що для неї “це дуже особливий альбом”.
“І не тільки тому, що в ньому піднімаються особисті теми, а ще й тому, що він натхненний людьми, нашими з вами почуттями. Якби мене попросили описати всі пісні одним реченням, я б сказала так: “Любов, сила, вдячність, віра і прощення”. Звичайно, є в альбомі й інші емоції, трохи легковажності і навіть крапелька розчарування. Але лейтмотив практично всіх композицій, що нам треба бути вдячними, вірити в себе, вірити в своїх дітей, щоб з них могли вирости справжні люди. Щоб полюбити себе, потрібно мати силу, яка і є у нас всередині. Але ми постійно слухаємо інших, немов хтось може краще знати, як нам жити. Сила в тобі! Любов в тобі! Віра в тобі!” – наголосила Джамала.
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