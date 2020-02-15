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Ми готові до діалогу з мирним населенням ОРДЛО, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що українська влада готова до прямого діалогу з мирним населенням, що проживає на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Субота, 15 лютого 2020, 17:10

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Нас переконують, що таким дієвим механізмом є прямий діалог з так званою місцевою владою в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій. Але не з тими, які є невизнаними з точки зору міжнародного права, а отже, не можуть представляти місцеве населення України. До того ж я багато разів спілкувався зі звичайними людьми з тимчасово окупованих територій. Та об’єктивно голос Донбасу – це не тільки їхня думка. Це ще щонайменше півтора мільйона донеччан і луганців, які були змушені покинути свій рідний дім”, – сказав Зеленський.

У зв’язку з цим, за його словами, влада ініціювала створення громадської діалогової платформи “Мир Донбасу”, до якої мають бути залучені внутрішньо переміщені особи.

“Вони мають бути залучені до консультацій на мінському майданчику й брати активну участь в обговоренні свого майбутнього у складі єдиної України”, – додав глава держави.

Крім того, він заявив, що місцеві українські вибори мають відбутися на Донбасі та в Криму восени 2020 року.

“Наше бажання сьогодні – провести місцеві вибори по всій території України, включно з окремими районами Донецької й  Луганської областей, у жовтні 2020 року. Хотілося б, щоб і на території Криму. Але зробити це без елементарних безпекових і політичних умов, порушуючи Конституцію України та міжнародні стандарти демократичних виборів, є неможливим для нас”, – резюмував Зеленський.

  • Раніше Андрій Єрмак заявляв, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” можуть бути зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори по всій території України, включаючи окупований Донбас.
  • Президент України Володимир Зеленський зазначив, що має надію  на можливість проведення виборів на Донбасі восени цього року (одночасно з місцевими виборами по всій країні), але не виключає заморожування конфлікту.
Теги: диалог, Зеленский, місцеві жителі, ОРДЛО, Донбас

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