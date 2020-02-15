Ми готові до діалогу з мирним населенням ОРДЛО, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що українська влада готова до прямого діалогу з мирним населенням, що проживає на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Нас переконують, що таким дієвим механізмом є прямий діалог з так званою місцевою владою в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій. Але не з тими, які є невизнаними з точки зору міжнародного права, а отже, не можуть представляти місцеве населення України. До того ж я багато разів спілкувався зі звичайними людьми з тимчасово окупованих територій. Та об’єктивно голос Донбасу – це не тільки їхня думка. Це ще щонайменше півтора мільйона донеччан і луганців, які були змушені покинути свій рідний дім”, – сказав Зеленський.

У зв’язку з цим, за його словами, влада ініціювала створення громадської діалогової платформи “Мир Донбасу”, до якої мають бути залучені внутрішньо переміщені особи.

“Вони мають бути залучені до консультацій на мінському майданчику й брати активну участь в обговоренні свого майбутнього у складі єдиної України”, – додав глава держави.

Крім того, він заявив, що місцеві українські вибори мають відбутися на Донбасі та в Криму восени 2020 року.

“Наше бажання сьогодні – провести місцеві вибори по всій території України, включно з окремими районами Донецької й Луганської областей, у жовтні 2020 року. Хотілося б, щоб і на території Криму. Але зробити це без елементарних безпекових і політичних умов, порушуючи Конституцію України та міжнародні стандарти демократичних виборів, є неможливим для нас”, – резюмував Зеленський.