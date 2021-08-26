Президент США Джо Байден виразив співчуття родинам, члени яких загинули напередодні в результаті двох вибухів, які відбулися біля аеропорту в Кабулі (Афганістан). Попередньо, винуватцями терактів може бути терористична організація "ІДІЛ".

Байден заявив, що США не збираються прощати винуватців теракту.

Байден згадав про те, як з війни в Іраку повернувся його син Бо. Через певний час в нього діагностували рак мозку, який швидко прогресував. Всього в 46 років він помер через хворобу. Американський президент зі сльозами на очах сказав, що розуміє родини, які втратили когось зі своїх членів на війні.

Він назвав загиблих в Афганістані військовослужбовців – героями.

“Ті, хто здійснив ці теракти, ті, хто бажають зла Америці, я вам скажу: “Ми не вибачимо. Ми не забудемо. Ми шукатимемо вас. Ми знайдемо вас й змусимо заплатити“, – заявив Байден.

Він зробив акцент на тому, що США захищатимуть своїх громадян та військових всіма можливими засобами.

Президент США нагадав, що, за інформацією американської розвідки, багато бойовиків ІДІЛ (їх вважають головними ворогами талібів) вийшли з в’язниць під час загальної амністії в Афганістані. Саме вони планують “комплексі теракти проти американських громадян та військовослужбовців”.

Він заявив, що США продовжать процес евакуації, попри терористичні загрози.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

В результаті двох вибухів загинули понад 60 осіб. Щонайменше 140 – отримали травми та поранення різного рівня складності. В Пентагоні повідомили, що, як мінімум, 12 військовослужбовців США загинули та ще щонайменше 15 отримали поранення під час вибухів аеропорту Кабула.

Внаслідок вибуху неподалік від аеропорту Кабула загинуло кілька громадян Афганістану та США. Точна кількість жертв наразі невідома.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

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