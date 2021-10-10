Молодики, яких напередодні привезли на "мирну акцію протесту" під будинок п'ятого президента Петра Порошенка в Козині (Київська область), заперечили, що вони з Громадської організації "Молоді ветерани", яка подавала офіційну заявку на проведення акції.

Відповідне відео опублікував депутат Київської ради Олександр Погребиський.

У ролику Погребиський питає у молодиків: “ви з ГО “Молоді ветерани”?”.

На що вони заявили:

“А що таке ГМО? Чи ГО, чи ГМО? Нам таке не казали, ми такого не чули. Вказівок не було”.

На уточнювальне питання: “тобто ви не з ГО?”, один з молодиків відповів: “Ми навіть не знаємо, що це таке”.

Нагадаємо, 9 жовтня біля будинку п’ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі нібито для протесту. Погребиський вважає, що провокації проти Порошенка влаштував Володимир Зеленський.

На відео, які оприлюднив блогер Андрій Луганський видно, що мітингувальниками є підлітки.

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що “Європейська солідарність” вимагає від Уповноваженого з прав дитини зреагувати на участь неповнолітніх у проплачених акціях.

Пізніше стало відомо, що “активістам”, яких привезли на “мирну акцію протесту”, обіцяли заплатити від 500 до 1000 гривень.