Відповідне відео опублікував депутат Київської ради Олександр Погребиський.
У ролику Погребиський питає у молодиків: “ви з ГО “Молоді ветерани”?”.
На що вони заявили:
“А що таке ГМО? Чи ГО, чи ГМО? Нам таке не казали, ми такого не чули. Вказівок не було”.
На уточнювальне питання: “тобто ви не з ГО?”, один з молодиків відповів: “Ми навіть не знаємо, що це таке”.
Нагадаємо, 9 жовтня біля будинку п’ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі нібито для протесту. Погребиський вважає, що провокації проти Порошенка влаштував Володимир Зеленський.
На відео, які оприлюднив блогер Андрій Луганський видно, що мітингувальниками є підлітки.
Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що “Європейська солідарність” вимагає від Уповноваженого з прав дитини зреагувати на участь неповнолітніх у проплачених акціях.
Пізніше стало відомо, що “активістам”, яких привезли на “мирну акцію протесту”, обіцяли заплатити від 500 до 1000 гривень.
- 24 серпня під час Маршу Патріотів, у якому взяли участь українські захисники, на п’ятого президента та лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка було скоєно напад. Дії нападника, 22-річного мешканця Чернігівщини Іллі Пустовгара, поліція кваліфікувала як хуліганство, а його самого відпустила без вручення підозри. Детальніше про це — в матеріалі “Напад на Петра Порошенка: що передувало, хто нападник і чому не діє поліція?”.