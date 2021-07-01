Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці та росіяни точно не один народ, як на цьому постійно наголошує Володимир Путін.

Інтерв’ю з президентом опублікувало агентство “Інтерфакс-Україна”.

За словами Зеленського, у українського і російського народів дійсно є багато спільного.

“Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. У нас спільна частина історії, пам’ять, сусідство, родичі, загальні перемога над фашизмом і загальні трагедії. Так, все це вкрай важливо, і ми про це пам’ятаємо, і, можливо, щось спільне у нас буде в майбутньому, якщо ще не пізно зупинити тотальне розділення між нашими країнами. Але ми, повторю ще раз, не один народ”, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, якби Україна і Росія були одним народом, то в Москві, “швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою розвивався жовто-блакитний прапор”.

“Ми точно не один народ. У кожного з нас свій шлях. Але мета у нас дійсно повинна бути одна – закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території. І ще дещо – неможливо одночасно говорити про “один народ” і відкрито захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі”, – наголосив Зеленський.