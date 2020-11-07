Про це повідомляють #Букви
Байден зазначив, що його головна мета – об’єднати країну, бути президентом для всіх, почути кожного.
“Ми виграємо. Подивіться, що сталося з учорашнього дня. Добу тому ми відставали, а тепер ми попереду. Всього 24 години, а ми перейшли з позиції відстаючих в позицію лідерів в Пенсильванії. Тепер ми попереду. Нам потрібна Арізона. Нам потрібна Невада … Ми виграємо цю гонку з очевидною більшістю країни, яка підтримує нас”, – сказав Байден.
Він зробив акцент на тому, що випереджає кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа на 4 мільйони голосів.
Байден звернув увагу на те, що виграє в Аризоні, де вже чверть століття голосували тільки за республіканців.
“Нам вдається відновити “синю стіну” (колір, яким позначають перемогу Демократичної партії в штаті), яка була зруйнована”, – сказав Байден.
Він закликав виборців, які стежать за ходом підрахунку голосів, не впадати у відчай і набратися терпіння, не дивлячись на те, що підрахунок триває досить повільно.
Байден звернув увагу на те, що в США значно збільшилася кількість нових випадків зараження коронавірусом, тому він, разом з кандидаткою на пост віце-президента США Камалою Харріс зустрічався з представниками сфери охорони здоров’я з цього приводу.
“У перший же день роботи ми введемо план з порятунку країни від цього вірусу. Ми не зможемо врятувати тих, хто вже помер внаслідок зараження вірусом, але ми зможемо врятувати велику кількість життів”, – заявив Байден.
Кандидат в президенти сказав про те, що 20 мільйонів американців – без роботи. Тому наступний крок на посаді президента – введення економічного плану для країни.
Резюмуючи, він знову закликав дочекатися закінчення підрахунку всіх голосів у всіх штатах.
“Людей почують! Наша подорож до більш досконалого союзу триває”, – сказав Байден.
Зауважимо, переможець виборів ще не оголошений, підрахунки тривають у 6 штатах.
- #Букви уважно слідкують за перебігом виборів у США. Всі деталі ви можете прочитати тут.
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