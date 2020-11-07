Майбутній віцепрезидент США Камала Гарріс привітала по телефону Джо Байдена з перемогою на президентських виборах.

Відео цього моменту вона опублікувала в своїх соціальних мережах.

Телефонна розмова відбулася після того, як стали відомі підсумки виборів у штаті Пенсильванія, де Байден здобув перемогу (отримавши ще 20 голосів виборників)

“Ми зробили це. Ми зробили це, Джо. Ти будеш наступним президентом Сполучених Штатів”, – заявила Гарріс і радісно засміялася.

Як повідомляє телеканал CNN із посиланням на помічника Гарріс, відео було знято її чоловіком – адвокатом Дугом Емхоффом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We did it, @JoeBiden. Публикация от Kamala Harris (@kamalaharris) 7 Ноя 2020 в 9:27 PST

Сам Емхофф також привітав дружину в Twitter, зазначивши, що дуже нею пишається.

Раніше сьогодні стало відомо, що колишній віцепрезидент США Джо Байден перемагає на виборах президента США, набравши необхідні 270 голосів виборників. Про це повідомляє ряд американських ЗМІ. Вирішальною для Байдена стала перемога у штаті Пенсильванія, яка дала йому 20 голосів виборників.

Джо Байден вже прокоментував свою перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах. Він зазначив, що має намір стати “президентом усіх американців”, і закликав жителів США залишити позаду жорстку риторику, а також об’єднатися як нація.