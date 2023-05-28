Michelin продає шинний бізнес в РФ місцевому дистриб’ютору

Французький виробник шин Michelin, після призупинення промислової діяльності 15 березня 2022 року, 26 травня оголосив про продаж російських активів місцевому дистриб’ютору в межах процесу виходу з російського ринку у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Джерело: пресслужба компанії

Michelin була серед низку великих західних компаній, які призупинили бізнес в РФ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Російська влада схвалила продаж двох місцевих компаній Michelin – Michelin Russia Tire Manufacturing Company (MRTMC) і Camso – “відомому партнеру Michelin” Power International Tyres.

Компанія працевлаштувала 750 осіб на Давидівському шинному заводі під Москвою.

У компанії зазначили, що продаж діяльності в Росії знаменує собою важливий крок в історії Michelin, оскільки Група присутня в цій країні з 1997 року. Вихід Michelin після 26 років на російському ринку робить його ще одним великим західним брендом, який залишає країну після вторгнення.

Зауважимо, Національне агентство з питань запобігання корупції від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну внесло 25 провідних компаній світу до переліку міжнародних спонсорів війни.

Різноманітні компанії – від виробників жіночої косметики та харчових продуктів до банків та нафтоперевізників – потрапили до переліку через те, що продовжують вести бізнес в Росії, сплачувати там податки, фінансуючи вбивства українців.

Окрім податків, які надходять до бюджету РФ, за які потім у тому числі утримується російська армія, згідно з російським законодавством, такі корпорації змушені сприяти призову працівників до армії та бути залученими ресурсами до мобілізаційних заходів.

До того ж, російськими підрозділами іноземних компаній керують російські менеджери, які здебільшого публічно підтримують повномасштабну війну проти України.