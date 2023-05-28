Michelin продає шинний бізнес в РФ місцевому дистриб’ютору

Джерело: пресслужба компанії
Michelin була серед низку великих західних компаній, які призупинили бізнес в РФ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Російська влада схвалила продаж двох місцевих компаній Michelin – Michelin Russia Tire Manufacturing Company (MRTMC) і Camso – “відомому партнеру Michelin” Power International Tyres.
Компанія працевлаштувала 750 осіб на Давидівському шинному заводі під Москвою.
У компанії зазначили, що продаж діяльності в Росії знаменує собою важливий крок в історії Michelin, оскільки Група присутня в цій країні з 1997 року. Вихід Michelin після 26 років на російському ринку робить його ще одним великим західним брендом, який залишає країну після вторгнення.
Зауважимо, Національне агентство з питань запобігання корупції від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну внесло 25 провідних компаній світу до переліку міжнародних спонсорів війни.
Різноманітні компанії – від виробників жіночої косметики та харчових продуктів до банків та нафтоперевізників – потрапили до переліку через те, що продовжують вести бізнес в Росії, сплачувати там податки, фінансуючи вбивства українців.
Окрім податків, які надходять до бюджету РФ, за які потім у тому числі утримується російська армія, згідно з російським законодавством, такі корпорації змушені сприяти призову працівників до армії та бути залученими ресурсами до мобілізаційних заходів.
До того ж, російськими підрозділами іноземних компаній керують російські менеджери, які здебільшого публічно підтримують повномасштабну війну проти України.
За інформацією НАЗК, деякі відомі компанії після внесення до переліку спонсорів війни вже заявили, що це прямо вплинуло на їх економічні показники.
Серед переліку компаній, внесених до списку спонсорів війни, зокрема: китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, французька мережа Auchan та інші компанії.
Довідка. Michelin – французька компанія, всесвітньо відомий виробник шин, відома також як видавець одного з найавторитетніших ресторанних рейтингів Європи. Повне найменування — Compagnie Générale des Établissements Michelin. Штаб-квартира — в Клермон-Феррані.
- Нідерландська компанія Philips продовжить працювати на російському ринку, забезпечуючи країну-агресора медичним обладнанням.
- Французька косметологічна компанія Yves Rocher, що базується у Франції, не вийшла з ринку РФ. Щобільше, на російському ринку зараз компанія пропонує підкреслити “російську красу” і згладити “неросійську антропометрію”.
- Німецька компанія Mercedes-Benz вирішила вийти з російського ринку. Виробник продасть частки у російських місцевих дочірніх компаніях.
- Власник Tinder Match Group заявив, що компанія покине Росію до 30 червня, посилаючись на необхідність захисту прав людини. Таким чином Tinder стане однією з багатьох західних компаній, які покинули РФ після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
- Шведська компанія Volvo Group розглядає варіанти вийти з ринку РФ. Компанія планує повністю чи частково продати свій бізнес.
- У Росії прийняли закон, яким легалізували контрабанду. Російським компаніям дозволили імпортувати товар без дозволу правовласника.