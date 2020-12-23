Автори ресторанного рейтингу Michelin у пресрелізі нового гастрономічного гіда ресторанами Москви назвали борщ "російським". Однак після пояснення посольства України виправили помилку та згодилися створити гід закладами Києва.

Про це повідомили у посольстві України у Франції.

Там розповіли, що після новини про “російський борщ” представники посольства довго спілкувалися з Groupe Michelin.

В результаті первинну версію пресрелізу, у якій йшлося про “емблематичні національні перші страви російської кухні – борщ та розсольник”, виправили.

Тепер фрагмент виглядає так: “на кулінарній сцені в Росії пропонують овочеві й пряні страви, які цінують гурмани, зокрема, розсольник, а також борщ в можливих формах і варіаціях”.

“Розмова була конструктивною. Від керівництва компанії отримали вибачення за “гастрономічну необачність з неочікувано політичною конотацією”, ㅡ кажуть у посольстві.

Окрім цього українське представництво почало роботу над гастрономічним гідом Michelin київськими ресторанами.

“У Groupe Michelin з ентузіазмом сприйняли цю ідею, а особливо, запрошення завітати до України й скуштувати автентичного українського борщу. Щоб зняти всі питання. Борщ наш!” ㅡ йдеться у заяві посольства.