Компанія Microsoft дозволила своїм співробітникам працювати з дому і після завершення пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання The Verge із посиланням на внутрішнє розпорядження компанії.

Так, зараз переважна більшість співробітників Microsoft працюють віддалено на тлі триваючої пандемії коронавірусу.

Днями компанія представила внутрішнє розпорядження щодо “гібридного робочого місця”. У Microsoft вважають, що воно дозволить домогтися більшої гнучкості після відкриття офісів у США.

Так, компанія дозволить своїм співробітникам вільно працювати з дому менше 50% робочого часу, або ж повністю перейти на віддалену роботу з дозволу менеджера (якщо це можливо для певної посади).

Співробітники, які обрали постійний віддалений формат роботи, позбудуться свого офісного робочого місця. Водночас при бажанні у них буде можливість користуватися спільним простором в офісі Microsoft.

У компанії уточнили, що для деяких співробітників перехід на віддалений формат роботи неможливий. Це стосується, наприклад, фахівців, які працюють у лабораторіях або центрах обробки даних.

Співробітникам дозволять переїхати в інше місто країни або навіть виїхати за кордон (якщо формат віддаленої роботи дозволить їм виконувати свої обов’язки).

Microsoft відшкодовуватиме витрати на домашній офіс. Але витрати на переїзд співробітник повинен буде сплатити самостійно.

Перехід Microsoft до більш гнучкого формату роботи відбувається через кілька місяців після того, як компанія повідомила співробітникам, що її офіси в США відкриються не раніше січня 2021 року.

Спочатку компанія дозволила своїм співробітникам працювати з дому ще в березні на тлі спалаху коронавірусу. Згодом Microsoft ввела обов’язкову політику роботи з дому через поширення вірусу.