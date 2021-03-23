Корпорація Microsoft веде переговори про покупку месенджера Discord. Компанія готова заплатити більш ніж $10 млрд.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Відомо, що у переговорах про купівлю месенджера бере участь глава Xbox Філ Спенсер.

При цьому джерела стверджують, що угода може й не відбутися. Зокрема, одне з джерел зазначає, що Discord швидше вийде на біржу і стане публічною компанією, ніж продасть бізнес.

Зазначається, що Microsoft намагається вийти на великі спільноти користувачів. Зокрема, у 2020 році корпорація вела переговори про покупку TikTok і обговорювалася можливість угоди з платформою Pinterest. Однак це не призвело до контракту.

Довідка. Discord – це месенджер, який розробили у 2015 році для спілкування геймерів. Однак через пандемію, яка змусила перейти на дистанційний режим роботи та домашнє навчання, месенджер набрав популярності серед компаній та студентів.

Наразі Discord налічує близько 140 млн активних користувачів щомісячно. У 2020 році месенджер приніс дохід у розмірі $130 млн. Водночас цей бізнес поки вважається збитковим.