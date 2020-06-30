Компанія Microsoft може представити в серпні цього року ще одну, більш доступну за ціною, ігрову консоль під назвою Xbox Series S.

Про це повідомляє видання The Verge.

Так, уже давно ходили чутки про те, що Microsoft працює відразу над двома моделями ігрової консолі наступного покоління.

Потужну консоль під назвою Xbox Series X корпорація вже представила. У новій консолі, зокрема, встановлено твердотільний SSD-накопичувач, який працює в рази швидше від застарілих твердотільних дисків. Це дозволить прискорити завантаження ігор. Крім того, завдяки підтримці до 120 кадрів на секунду Xbox Series X дозволить перевищувати стандартний поріг у 60 кадрів на секунду для створення більш реалістичних і динамічних дій. Вихід консолі заплановано на кінець 2020 року.

Тепер же стало відомо, що найближчим часом відбудеться анонс ще однієї консолі Xbox Series S (що фігурує під кодовою назвою Lockhart). Видання Eurogamer з посиланням на обізнані джерела повідомляє, що це станеться в серпні, хоча спочатку планувалося провести анонс у червні.

Lockhart є більш доступною (дешевшою) версією ігрової консолі. Це прямий “спадкоємець” консолі Xbox One S, який вийде під комерційною назвою Xbox Series S.

“Microsoft працює над цією другою більш дешевою консоллю Xbox наступного покоління вже кілька місяців”, – пише The Verge.

Раніше в Мережу потрапив документ Microsoft, що побічно підтверджує розробку “бюджетної” консолі.

Згідно з наявною інформацією, модель Lockhart отримає процесор з тими ж частотами, що і у Xbox Series X. Однак у “бюджетній” версії буде доступно 7,5 ГБ оперативної пам’яті (проти 13,5 ГБ у Xbox Series X).

Графічний процесор в Xbox Series S буде менш продуктивним, ніж у більш потужній приставці. Так, продуктивність графічної підсистеми нової консолі складе близько 4 терафлопс (проти 12 терафлопс у Xbox Series X).

Очікується, що в серпні Microsoft офіційно анонсує консоль Lockhart і ціни на обидва пристрої нового покоління Xbox. Ймовірно, ціни будуть так чи інакше пов’язані з вартістю підписки на сервіс Xbox All Access.

ДОВІДКА. Терафлопс (TFLOPS) – величина, яка використовується для вимірювання продуктивності комп’ютерів. 1 терафлопс = 1 трильйон операцій на секунду.

Xbox – серія стаціонарних консолей від Microsoft. Перша приставка вийшла на ринок 15 листопада 2001 року, остання – 7 листопада 2017 року.