Про це повідомляє американський вебсайт про комп’ютерну техніку The Verge.
Візуально морозиво нагадує стандартні шпалери Bloom з Windows 11.
Десерт з чорничним смаком роздають безкоштовно в кафе Mikey Likes It Ice Cream в Іст-Вілладж і Гарлемі, поки їх запаси не закінчаться.
Роздача морозива – не єдиний спосіб, яким Microsoft відсвяткувала випуск Windows 11. Шпалери Bloom також прикрасили рекламні екрани на Таймс-сквер.
Windows 11 release is Times Square-official 🏙 pic.twitter.com/1ehKWVvJfo
— Katie Anderson (@AndeKat101) October 5, 2021
Нагадаємо, напередодні Microsoft випустила нову операційну систему Windows 11.
- 24 червня корпорація Microsoft представила операційну систему Windows 11 з оновленим дизайном та поліпшеною продуктивністю.
- Також в червні Microsoft сповістила про плани припинити підтримку актуальної версії Windows з 2025 року.
- В серпні стало відомо, що новій версії операційної системи Windows 11 Microsoft ускладнить процес вибору браузера за замовчуванням.