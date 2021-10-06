Корпорація Microsoft спільно з компанією Mikey Likes It Ice Cream до виходу Windows 11 випустила своє морозиво під назвою Bloomberry та роздає його в США безкоштовно.

Про це повідомляє американський вебсайт про комп’ютерну техніку The Verge.

Візуально морозиво нагадує стандартні шпалери Bloom з Windows 11.

Десерт з чорничним смаком роздають безкоштовно в кафе Mikey Likes It Ice Cream в Іст-Вілладж і Гарлемі, поки їх запаси не закінчаться.

Роздача морозива – не єдиний спосіб, яким Microsoft відсвяткувала випуск Windows 11. Шпалери Bloom також прикрасили рекламні екрани на Таймс-сквер.

Windows 11 release is Times Square-official 🏙 pic.twitter.com/1ehKWVvJfo — Katie Anderson (@AndeKat101) October 5, 2021

Нагадаємо, напередодні Microsoft випустила нову операційну систему Windows 11.