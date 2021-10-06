Про це повідомляє американський вебсайт про комп’ютерну техніку The Verge.

Візуально морозиво нагадує стандартні шпалери Bloom з Windows 11.

Десерт з чорничним смаком роздають безкоштовно в кафе Mikey Likes It Ice Cream в Іст-Вілладж і Гарлемі, поки їх запаси не закінчаться.

Роздача морозива – не єдиний спосіб, яким Microsoft відсвяткувала випуск Windows 11. Шпалери Bloom також прикрасили рекламні екрани на Таймс-сквер.

Нагадаємо, напередодні Microsoft випустила нову операційну систему Windows 11.