Корпорація комп’ютерних технологій Microsoft планує розширити підтримку України до кінця 2023 року, зокрема Microsoft надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України з посиланням на слова віцепрезидента компанії Microsoft Бреда Сміта.

У Мінцифрі пояснили, що технічна допомога від компанії дасть змогу державним установам, критичній інфраструктурі та іншим секторам в Україні продовжувати безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в “хмарі” Microsoft. Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібербезпека, судочинство, митниця, медицина та освіта.

“Ми вважаємо Microsoft справжніми друзями, які готові підтримати нас не просто на словах. З початку повномасштабної війни компанія надала технології, які зіграли вирішальну роль у захисті стійкості та безпеки даних українців. Microsoft вже стали частиною революційних змін в Україні”, – розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Варто зазначити, що компанія Microsoft вже надала безоплатні хмарні сервіси до кінця 2022 року і продовжила термін до 2023 року. Також оголосила про нову технологічну допомогу, яка дасть змогу оцифрувати якомога більше державних відомств, зокрема підтримати реформу Державної служби статистики.

Крім того, з початку широкомасштабної війни Росії проти України сумарна допомога Microsoft становить понад 400 мільйонів доларів на підтримку України. Крім надання можливості користуватися Microsoft Cloud, компанія продовжує підтримувати країну у сфері критично важливої кібербезпеки. А також підтримувати некомерційні та гуманітарні організації. Компанія надає дані та підтримує міжнародні організації, які допомагають Україні та розглядають воєнні злочини проти цивільного населення тощо.

У Мінцифрі наголосили, що компанія Microsoft стала однією з перших, яка ще на початку березня зупинила всі нові продажі продуктів і послуг у Росії.

“Microsoft підтримував і продовжує підтримувати Україну. Це стосується як фінансових інвестицій, так і технологічної допомоги. Ми готові підтримати українські інновації та проєкти. Тож плануємо й надалі укріплювати й розширювати нашу співпрацю”, — зазначив Бред Сміт.

Нагадаємо, що влітку Мінцифра вручила Microsoft “Відзнаку Миру”, яку започаткував президент Володимир Зеленський. Це особлива нагорода від України для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку.