Про це повідомили на сайті компанії.

“У той час як світові потрібно буде досягти чистого нуля, ті з нас, хто може дозволити собі рухатися швидше і йти далі, повинні це зробити. Ось чому сьогодні ми оголошуємо амбітну мету і новий план по скороченню і, в кінцевому підсумку, усунення вуглецевого сліду Microsoft”, — йдеться в повідомленні.

У компанії заявили, що до 2030 року Microsoft буде мати негативний вуглецевий викид. А до 2050 року Microsoft має намір видалити з навколишнього середовища весь вуглець, який компанія виділяла або безпосередньо, або в результаті споживання електроенергії з моменту свого заснування в 1975 році.

“Ми розуміємо, що для досягнення прогресу потрібно не тільки смілива мета, а й детальний план. Сьогодні ми запускаємо агресивну програму по скороченню наших викидів вуглецю більш ніж удвічі до 2030 року, як для наших прямих викидів, так і для всієї нашої ланцюжка поставок і створення вартості. Ми будемо фінансувати це частково за рахунок збільшення нашої внутрішньої плати за викиди вуглецю, яка існує з 2012 року і була збільшена в минулому році, щоб почати усувати не тільки наші прямі викиди, а й викиди з наших ланцюжків поставок”, — додали в компанії.

Крім того, компанія має намір вкласти 1 млрд доларів в розробки інноваційних технологій для зменшення вуглецевого сліду.

“Ми також запускаємо ініціативу по використанню технологій Microsoft, щоб допомогти нашим постачальникам та клієнтам по всьому світу скоротити свої власні вуглецеві сліди, а також новий кліматичний інноваційний фонд в розмірі 1 млрд доларів для прискорення глобального розвитку технологій скорочення, уловлювання та видалення вуглецю”, — підкреслили в Microsoft.

Довідка. Вуглецевий слід — сукупність всіх викидів парникових газів, вироблених окремою людиною, організацією, заходом або продуктом. Парникові гази, включаючи діоксид вуглецю, можуть викидатися під час розчищення земель, виробництві та споживанні продуктів харчування, палива, виробництві та використанні промислових товарів, матеріалів, деревини, доріг, будівель, транспорту і різних послуг.

Зниження вуглецевого сліду є однією з найважливіших задач сучасності, вирішення якої дозволить наблизитися до прийнятного рівня впливу людини на біосферу, сприяти пом’якшенню наслідків зміни клімату.