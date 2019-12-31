Компанія Microsoft подала до суду на хакерів із Північної Кореї (КНДР) за крадіжку конфіденційної інформації з комп'ютерів у США.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Судовий позов стосується двох неназваних осіб, які, за твердженням Microsoft, працюють на хакерську групу Thallium, що займається кіберкрадіжками і отриманням доступу до комп’ютерних мереж “високої цінності”.

Дії хакерів були спрямовані проти державних службовців, аналітичних центрів, співробітників університетів і членів груп, що займаються такими питаннями, як поширення ядерної зброї та права людини. Microsoft подала позов 18 грудня до федерального суду штату Вірджинія.

За даними корпорації, хакерська група “була активна з 2010 року, і становить загрозу сьогодні та в майбутньому”. Більшість цілей хакерів перебували в США, Японії і Південній Кореї.

Атаки відбувалися з використанням фішингових електронних листів. Це вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних даних користувачів – логінів і паролів. Це досягається шляхом проведення масових розсилок електронних листів від імені популярних брендів, а також особистих повідомлень всередині різних сервісів. У листі часто міститься пряме посилання на сайт, що зовні не відрізняється від справжнього, або на сайт із редиректом.

У даному випадку хакери з КНДР отримували доступ до паролів та іншої конфіденційної інформації користувачів за допомогою електронних листів, які надходили від нібито облікових записів Hotmail, Gmail або Yahoo.

Хакери також використовували інформацію, зібрану в соціальних мережах користувачів, щоб такі листи виглядали більш переконливо.

Для викрадення інформації використовувалися різні шкідливі програми, серед яких BabyShark і KimJongRAT.

Як відзначили в прес-службі Microsoft, компанія вже взяла під свій контроль 50 доменів, що раніше належали північнокорейському угрупованню Thallium. Завдяки цьому ряд сайтів більше не можуть використовуватися для виконання атак.