Трансляція відбувалася на сайті Microsoft.

Корпорація Microsoft офіційно підтвердила, що незабаром випустить нову операційну систему Windows 11. Оновлення до цієї версії ОС буде безплатним для користувачів Windows 10 і можливим тільки для комп’ютерів, що мають 64-розрядний процесор, 4 Гб оперативної пам’яті і 64 ГБ пам’яті.

Значну увагу в нові операційній системі, дата виходу якої поки не повідомляється, приділили оновленню дизайну. Користувацький інтерфейс і меню “Пуск” зазнали суттєвих змін. Також обіцяють поліпшену продуктивність та багатозадачність, а найцікавіше — можливість запускати додатки, доступу до яких раніше не було.

Оновлений дизайн

Меню “Пуск” тепер буде відкриватися в центрі, відцентрованими будуть і ярлики на палені завдань. Крім цього, у “Пуск” прибрані “живі плитки”, які можна було побачити ще у Windows 8. Кути вікон тепер скруглені. Оновлено перелік кольорових тем, темний і світлий режими було вдосконалено.

Windows Widgets — персоналізований канал із новинною стрічкою, погодою, картами та іншою інформацією який працює на базі штучного інтелекту — тепер розміщуватиметься зліва з можливістю відкрити його на повний екран.

Для пристроїв із сенсорним екраном Windows 11 пристосовуватиметься легше, не буде потрібно буде перемикатися на режим планшету, або взаємодіяти з пристроєм через дотики.

Багатозадачність і продуктивність

Windows 11 пропонуватиме прив’язку додатків до певних моніторів, що поліпшить роботу з декількома екранами. Рукописне введення та голосовий набір стануть ефективнішими.

Оновлення Windows, як передбачається, “важитимуть” на 40% менше, їхнє завантаження і встановлення відбуватимуться у фоновому режимі, а самі оновлення стануть ефективнішими.

Запуск додатків для Android з комп’ютера

Магазин додатків буде перероблений і підтримуватиме різноманітні застосунки, які раніше не були доступні на Windows. Зокрема, Adobe Creative Suite і додатки для Android.

Microsoft продемонструвала TikTok і інші додатки для Android, що працюють разом з додатками для Windows в Windows 11. Щоб реалізувати запуск Android-додатків на комп’ютерах Microsoft уклала партнерські відносини з Amazon і Intel.