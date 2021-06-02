Корпорація Microsoft планує докладно розповісти про "нове покоління Windows" на заході в кінці цього місяця.

Про це повідомляє видання The Verge.

Софтверний гігант зробив розсилку запрошень для представників ЗМІ на захід, що відбудеться 24 червня. В ньому братимуть участь генеральний директор Microsoft Сатья Наделла, і головний директор по продуктах Панос Панай.

Анонс з’явився за тиждень після того, як Наделла розповів, що тестує операційну систему наступного покоління вже кілька місяців.

Очікується, що Microsoft докладно розповість про значні зміни в Windows, які, ймовірно, будуть охоплювати ряд візуальних поліпшень. На це натякає і оновлений логотип Windows, який можна побачити на запрошенні.

Остання операційна система від компанії, Windows 10, була випущена майже 6 років тому — влітку 2015 року. Протягом першого року після виходу системи користувачі мали змогу безплатно оновитися до Windows 10.

Попередня версія ОС — Windows 8 — була остаточно випущена для широкого загалу трьома роками раніше — в жовтні 2012 року.