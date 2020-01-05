Про це йдеться на їх офіційній сторінці.

Останнім днем ​​підтримки операційної системи, якій понад 10 років, буде 14 січня 2020 року. Після цього користувачі не зможуть звернутися в технічну підтримку, оновлювати ПО, а, отже, стануть піддаватися підвищеній загрозі атаці вірусів.

У компанії підкреслили, що цю новину, ймовірно, в світі сприймуть не без зусиль, але всі зміни на краще.

“Зміни не завжди даються легко, так що будемо раді допомогти вам порадою”, – додали в компанії.

Також в Microsoft порадили оновити пристрої до Windows 10.