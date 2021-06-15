Microsoft припинить підтримку Windows 10: названо дату

Про це повідомляється на сайті Microsoft.

Як відомо, 24 червня корпорація Microsoft планує докладно розповісти про “нове покоління Windows”. Хоча нова операційна система ще не представлена, Microsoft вже попередила про припинення підтримки актуальної версії ОС — Windows 10.

Останній день підтримки Windows 10 Home, Pro, Pro Education і Pro для робочих станцій — 14 жовтня 2025 року.

Windows 10 була випущена майже 6 років тому — влітку 2015 року. Таким чином, її “життєвий цикл” припиниться на 10-му році існування.