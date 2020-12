Microsoft продає «потворний» різдвяний светр у стилі MS Paint

Про старт продаж повідомили в інтернет-магазині Microsoft.

Минулого року компанія виготовляла светри у стилі Windows XP і 95, щоб подарувати їх впливовим людям та суперфанам, але це перший раз, коли компанія продає светр безпосередньо клієнтам.

Зранку користувачі могли замовити собі светр у стилі Windows XP, 95 та новий MS Paint. Проте станом на 13:30 покупці можуть придбати лише светр Windows XP в одному розмірі, та MS Paint у трьох найбільших розмірах. Вартість ексклюзивного одягу від Microsoft – $69.99.

Раніше корпорація Microsoft із задоволенням чекала різдвяних свят, щоб подарувати свої светри. У компанії навіть розробили тематичне упакування у стилі Windows XP.

Microsoft’s ugly Christmas sweater is Windows XP this year. It even comes in a softwear box 😂 pic.twitter.com/Oz0lNhryPI

— Tom Warren (@tomwarren) December 11, 2019