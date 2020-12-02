Microsoft продає «потворний» різдвяний светр у стилі MS Paint

Корпорація Microsoft увійшла в дух Різдва та заявила про старт продажу “потворного” светра у стилі MS Paint. Частину виручених коштів компанія передасть організації Girls Who Code.

Про старт продаж повідомили в інтернет-магазині Microsoft.

Минулого року компанія виготовляла светри у стилі Windows XP і 95, щоб подарувати їх впливовим людям та суперфанам, але це перший раз, коли компанія продає светр безпосередньо клієнтам.

Зранку користувачі могли замовити собі светр у стилі Windows XP, 95 та новий MS Paint. Проте станом на 13:30 покупці можуть придбати лише светр Windows XP в одному розмірі, та MS Paint у трьох найбільших розмірах. Вартість ексклюзивного одягу від Microsoft – $69.99.

Раніше корпорація Microsoft із задоволенням чекала різдвяних свят, щоб подарувати свої светри. У компанії навіть розробили тематичне упакування у стилі Windows XP.

Microsoft’s ugly Christmas sweater is Windows XP this year. It even comes in a softwear box 😂 pic.twitter.com/Oz0lNhryPI — Tom Warren (@tomwarren) December 11, 2019

Важко спрогнозувати, у якому саме упакуванні “потворний” светр доставлять клієнтам цього року, але сподіваємося, що шалена тенденція Microsoft продовжиться.

20 доларів від продажу кожного светра перерахують організації Girls Who Code. Вона має на меті підтримати та збільшити кількість жінок у галузі інформатики.