З 10 січня компанія Microsoft припиняє підтримку операційної системи (ОС) Windows 8.1. У корпорації порадили оновити ОС до актуальної версії.

Про це повідомили у блозі компанії.

“Нагадаємо, що 10 січня 2023 р. підтримка Windows 8.1 закінчиться, після чого технічна допомога та оновлення програмного забезпечення більше не надаватимуться”, – заявили у компанії.

Microsoft порадили оновити пристрої Windows 8.1 до більш актуального, підтримуваного випуску Windows. Зазначено, що якщо технологічні характеристики пристрою не відповідають вимогам для запуску поточного випуску Windows, “рекомендується замінити пристрій на той, який підтримує Windows 11”.

Компанія більше не буде пропонувати програму розширеного оновлення безпеки (ESU) для Windows 8.1. Подальше користування ОС цієї версії може збільшити ризики безпеки або вплинути на її здатність виконувати відповідні зобов’язання.