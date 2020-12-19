Компанія Microsoft розробляє власні чіпи на базі ARM для серверів і пристроїв лінійки Surface.

Про це пише The Verge.

Процесори будуть використовуватися в серверах для хмарних сервісів Microsoft Azure і будуть засновані на базі ARM.

Microsoft також вивчає можливість використання іншого чіпа для деяких своїх пристроїв Surface, але неясно, чи дійде це до кінцевого продукту.

В даний час Microsoft використовує процесори на базі Intel для більшості своїх хмарних сервісів Azure, і велика частина лінійки Surface компанії також працює на чіпах Intel.

Раніше Microsoft працювала з AMD і Qualcomm над чіпами для своїх пристроїв Surface Laptop 3 і Surface Pro X, демонструючи готовність відмовитися від використання тільки Intel.

Крім того, в минулому році Microsoft розробила процесор SQ1 на базі ARM для Surface Pro X, а пару місяців тому розробила варіант SQ2. AMD також працювала з Microsoft над створенням спеціальної версії процесора Ryzen для Surface Laptop 3.