Про це повідомляє онлайн-портал naked-science.

На сайті розміщена карта з даними про поширення вірусу SARS-CoV-2, а також актуальні дані про кількість заражених. Сайт розміщено в домені Bing.

Крім того, на порталі зібрані дані з таких джерел, як Всесвітня організація охорони здоров’я, Центр по контролю і профілактиці захворювань США і Європейський центр профілактики та контролю захворювань.

Також на сайті зібрано інформацію про кількість хворих, які померли і людей, які видужали. Інформацію можна подивитися також по країнах.

Як вважають в Microsoft, карта повинна допомогти знизити рівень дезінформації про коронавіруси.