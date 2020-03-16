Про це повідомляє онлайн-портал naked-science.
На сайті розміщена карта з даними про поширення вірусу SARS-CoV-2, а також актуальні дані про кількість заражених. Сайт розміщено в домені Bing.
Крім того, на порталі зібрані дані з таких джерел, як Всесвітня організація охорони здоров’я, Центр по контролю і профілактиці захворювань США і Європейський центр профілактики та контролю захворювань.
Також на сайті зібрано інформацію про кількість хворих, які померли і людей, які видужали. Інформацію можна подивитися також по країнах.
Як вважають в Microsoft, карта повинна допомогти знизити рівень дезінформації про коронавіруси.
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