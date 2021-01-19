Корпорація Microsoft та компанія Cruise, "дочка" General Motors, домовилися про довгострокову співпрацю для запуску безпілотних авто у масовий продаж.

Про це повідомляє видання CNBC.

Зокрема, Microsoft планує залучити низку інших компаній до інвестування у Cruise. Загалом необхідно залучити понад 2 мільярди доларів, після чого ринкова вартість останньої сягне 30 мільярдів доларів.

У рамках співпраці двох компаній хмарне середовище Azure стане основним для роботи у GM та Cruise. Разом компанії працюватимуть над розробкою програмного та апаратного забезпечення, можливостями хмарних обчислень, виробництвом та партнерською екосистемою.

“Microsoft, як золотий стандарт у надійній демократизації технологій, збільшить наш потенціал під час комерціалізації свого парку самокерованих, повністю електричних автомобілів”, – заявив генеральний директор Cruise Ден Амманн.

Водночас гендиректорка GM Мері Барра заявила, що Microsoft стане “чудовим доповненням” для допомоги автовиробнику в хмарних обчисленнях. General Motors планує інвестувати 27 мільярдів доларів у Cruise, зокрема очікується налагодження виробництва електричних та автономних транспортних засобів до 2025 року.