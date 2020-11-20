Корпорація Microsoft вирішила остаточно спонукати шанувальників Zoom перейти на користування сервісом Microsoft Teams. За допомогою цього сервісу користувачі можуть організовувати цілодобові відеоконференції. Цією опцією можна скористатися цілком безкоштовно.

Про це повідомляє видання The Verge.

Спочатку сервіс Microsoft Teams запустили для мобільного користування, але тепер ним можна користуватися з комп’ютера. За допомогою сервісу можна організовувати відеоконференції за участю до 300 користувачів. На відміну від Zoom, Microsoft Teams може працювати цілу добу безкоштовно.

Для того, щоб розпочати користування сервісом вам не знадобиться обліковий запис Microsoft або програма Microsoft Teams, оскільки ви можете приєднатися безкоштовно через веб-браузер. Microsoft Teams також підтримуватиме відеоконференцію до 49 друзів завдяки функції “Спільний режим”.

26 листопада у США святкують День подяки. Цілком логічно, що Microsoft вирішив напередодні цього свята позиціювати свій сервіс як якісний спосіб родинного зв’язку в умовах пандемії коронавірусу.

Наразі Microsoft Teams вважають найвигіднішим способом сімейного та ділового спілкування. Безкоштовний ліміт у 24 години посприяв цьому. Так, Zoom має власний 40-хвилинний ліміт, який компанія тимчасово скасовує на День Подяки, Google Meet встановив безкоштовний 60-хвилинний ліміт, а Cisco Webex – 50-хвилинний ліміт.