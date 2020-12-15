Корпорація Microsoft випустила нові версії своїх програм Office, які працюють з чіпом M1 від Apple.

Про це повідомили у блозі Microsoft.

Microsoft оновила програми Microsoft 365 для Mac. Тепер вони пристосовані для пристроїв Apple, обладнаних новим чіпом M1.

“Тепер наші основні флагманські програми Office — Outlook, Word, Excel, PowerPoint та OneNote — працюватимуть швидше та повністю використовуватимуть покращення продуктивності на нових Mac. […] Додатки не лише швидкі, але й виглядають фантастично, оскільки їх було перероблено, щоб вони відповідали новому вигляду macOS Big Sur”, — запевнили в компанії.

Оновлені програми є універсальними, тож на Mac з процесорами Intel вони також працюватимуть.

Користувачі, що увімкнули автоматичне оновлення, отримають апдейт вже сьогодні, 15 грудня. В іншому випадку оновлювати програму доведеться самостійно через Mac App Store.