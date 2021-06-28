Про це повідомили у блозі компанії.
У четвер, 24 червня, корпорація Microsoft представила операційну систему Windows 11 з оновленим дизайном та поліпшеною продуктивністю. І от тепер для учасників програми попередньої оцінки стала доступною перша версія нової Windows 11.
Для користувачів доступні деякі з нових функцій, що були представлені на івенті Microsoft. Версія демонструє вдосконалений інтерфейс з відцентрованою панеллю задач, переробленим меню “Пуск” і поліпшеним управлінням вікнами.
Однак для того, щоб побачити деякі з просунутих функцій, як інтегрований чат Microsoft Teams і сумісність з Android-додатками, доведеться почекати.
Щоб випробувати попередню версію Windows 11, треба зареєструватися на сайті або в розділі “Програма попередньої оцінки Windows” в налаштуваннях.
Перед тим, як завантажувати Windows 11, необхідно переконатися, що комп’ютер відповідає мінімальним вимогам для обладнання (64-розрядний процесор, 4 Гб оперативної пам’яті і 64 ГБ пам’яті тощо).
Наразі Microsoft не сповіщає про дату релізу остаточної версії нової ОС, однак відомо, що оновлення для користувачів Windows 10 буде безкоштовним.
- Напередодні виходу нової операційної системи Microsoft сповістила про плани припинити підтримку актуальної версії Windows.
- Перед цим Microsoft випустила дивний ролик, який пропонується подивитися тим, хто занадто схвильований випуском нової Windows.