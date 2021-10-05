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Що відомо про Windows 11?

Новий інтерфейс, більше схожий на Mac. Windows 11 відрізняється чистим дизайном із закругленими кутами, пастельними відтінками, центрованим меню “Пуск” і панеллю завдань.

Інтегровані застосунки для Android. Застосунки для Android з’являться в Windows 11 і будуть встановлюватися з нового магазину Microsoft Store через Amazon Appstore.

Віджети. Хоча вони були присутні і в нещодавньому оновленні Windows 10, тепер ви можете отримати доступ до віджетів прямо з панелі завдань і персоналізувати їх, щоб побачити все, що вам потрібно.

Інтеграція з Microsoft Teams. Команди будуть оновлені та інтегровані безпосередньо в панель завдань Windows 11, що спростить доступ. Ви зможете отримати доступ до Teams з Windows, Mac, Android або iOS.

Технологія Xbox. Windows 11 отримає певні функції консолей Xbox, такі як Auto HDR і DirectStorage, для поліпшення ігор на вашому ПК з Windows.

Краща підтримка віртуальних робочих столів. Windows 11 дозволить вам налаштувати віртуальні робочі столи способом, більш схожим на MacOS, перемикаючись між декількома робочими столами для особистого, робочого, навчального або ігрового використання. Ви також можете змінити шпалери на кожному віртуальному робочому столі.

Вимоги до системи

Для підтримки нової Windows 11 необхідні двоядерний сумісний процесор з частотою 1 ГГц і вище; 4 ГБ оперативної пам’яті; 64 ГБ вбудованої пам’яті; відеокарта з підтримкою DirectX 12 або новіше; дисплей розміром від 9 дюймів і з роздільною здатністю не менше 720p і вище; сумісність з модулем TPM 2.0, UEFI і Secure Boot.

Щоб перевірити, чи ваш поточний ПК відповідає мінімальним вимогам, завантажте та запустіть програму PC Health Check.

Як встановити Windows 11?

Перевірити, чи доступне оновлення до Windows 11 для вашого комп’ютера, можна в “Центрі оновлень Windows”, який можна знайти в налаштуваннях Windows 10.

Зокрема, потрібно перейти в “Налаштування”, потім натиснути “Оновлення та безпека”. Після цього слід обрати “Центр оновлення Windows” та натиснути “Перевірити наявність оновлень”.

Якщо воно є, потрібно натиснути “Завантажити та встановити”. Пам’ятайте, що Microsoft розгортає операційну систему поступово, тому не панікуйте, якщо ви не побачите цю опцію в перший день. Оновлення поступово поширюватиметься на всі підтримувані пристрої аж до середини 2022 року.

Також можна не чекати своєї черги і виконати оновлення за допомогою нового Помічника з установки від Microsoft. Інший варіант – створити інсталяційний носій Windows 11 або завантажити ISO-образ нової операційної системи.