Компанія Microsoft збирається виплатити співробітникам по $1500 бонусу за роботу під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це інформують американський телеканал CNBC та видання The Verge з посиланням на внутрішні документи компанії та головну директорку з кадрових питань Кетлін Хоґан.

Виплатою бонусу в компанії хочуть відзначити зусилля працівників під час пандемії.

У внутрішній службовій записці технологічного гіганта йдеться, що цей бонус є “визнанням унікального і складного фінансового року, який щойно завершила компанія Microsoft”.

За словами директорки з кадрових питань Кетлін Хоґан, фінансову винагороду отримають як співробітники в США, так і в інших країнах.

Бонус зможуть отримати всі співробітники, які обіймають посаду нижче рівня корпоративного віцепрезидента і почали працювати в компанії не пізніше 31 березня 2021 року.

Виплати отримають і ті, хто працює неповний робочий день або за погодинною оплатою.

За даними CNBC, премії обійдуться компанії приблизно в $200 млн додаткових витрат. За даними The Verge, це менше прибутку Microsoft за два дні.

Бонуси будуть виплачуватися в липні або в серпні.

На сьогодні у Microsoft 175 508 співробітників по всьому світу. Проте бонусні виплати не отримають працівники LinkedIn, GitHub і ZeniMax, хоч ці компанії і належать технологічному гіганту.

На початку цього року компанія надала своїм працівникам додаткові оплачувані вихідні дні.

Від початку пандемії Microsoft отримала щонайменше $160 млрд доходу завдяки хмарним сервісам, зростанню продажів ноутбуків і використання Windows, а також продажам гральної консолі Xbox.

Спеціальні виплати – це один із способів, за допомогою якого технологічні компанії виявляють вдячність співробітникам за роботу під час пандемії.

Деякі компанії надали співробітникам кредити для застосунків доставки їжі (таких як Uber Eats), щоб допомогти оплатити харчування. Інші – надавали пакети медичних послуг або пропонували додаткові вихідні.

Компанія Facebook подарувала 45 тисячам своїх працівників по тисячі доларів, Amazon — по 300 доларів для найкращих співробітників. А британська телекомунікаційна компанія BT видала по 1500 фунтів 60 тисячам працівників.