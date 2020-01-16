Про це повідомляється на сайті компанії, де можна і завантажити новинку.
Браузер Edge став заміною попередньої версії, повністю створюваної в Microsoft. Edge Chromium націлений на корпоративних клієнтів і доступний також для macOS.
Також Microsoft надала актуальну версію Edge виробникам комп’ютерів. Таким чином браузер буде встановлено на всіх нових гаджетах.
Браузер підтримує всі актуальні розширення Google Chrome, відео в 4К-форматі, а також функцію запобігання відстеження під час роботи з веб-сайтами.
Також найближчим часом очікується оновлення для Windows з Edge Chromium.
- Раніше Корпорація Microsoft випустила термінове оновлення для браузера Internet Explorer через небезпечну уразливість, якою можуть скористатися хакери.
- Програма Microsoft Windows Defender була визнана кращим антивірусом 2019 року.