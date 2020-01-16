Компанія Microsoft випустила новий браузер Edge на базі Chromium від Google.

Про це повідомляється на сайті компанії, де можна і завантажити новинку.

Браузер Edge став заміною попередньої версії, повністю створюваної в Microsoft. Edge Chromium націлений на корпоративних клієнтів і доступний також для macOS.

Також Microsoft надала актуальну версію Edge виробникам комп’ютерів. Таким чином браузер буде встановлено на всіх нових гаджетах.

Браузер підтримує всі актуальні розширення Google Chrome, відео в 4К-форматі, а також функцію запобігання відстеження під час роботи з веб-сайтами.

Також найближчим часом очікується оновлення для Windows з Edge Chromium.