Компанія Microsoft вирішила створити власний метавсесвіт та запропонувала своє бачення зустрічей доповненої та віртуальної реальності у Mesh for Teams.

Про це повідомило америкнаське видання Venture Beat.

Так, нові функції Teams дозволять підприємствам створювати імерсивні простори, в яких можуть зустрічатися співробітники.

Новий сервіс дозволить об’єднувати користувачів різних пристроїв – від смартфонів та традиційних ПК до VR-шоломів – в одному віртуальному просторі.

Корпоративний віцепрезидент Microsoft Джефф Тепер зауважив, що Mesh ґрунтується на наявних функціях Teams, таких як режим Together та Перегляд доповідача (Presenter).

Технологія використовує програмне забезпечення Microsoft Mesh, яке дозволяє використовувати доповнену реальність і віртуальну реальність в різних окулярах, зокрема власні HoloLens.

А користувачі, у яких немає пристрою для відтворювання 3D-зображення зможуть переглядати контент і аватари у 2D. Алгоритми Microsoft будуть аналізувати голос користувача та анімувати аватар, ґрунтуючись на його інтонаціях.

Нову технологію планують запустити у тестовому режимі у першій половині 2022 року.