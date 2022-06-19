Про це повідомило російське видання CNews.
Американська компанія застосувала аналогічне рішення щодо застосунку Media Creation Tool. Під час спроби завантажити застосунок з’являється помилка 404 – “File or Directory not found” (Файл або каталог не знайдено).
Поки офіційних заяв від розробників не надходило. Зазначимо, що Microsoft підтримала санкції проти Росії на початку агресивного вторгнення до України. Компанія припинила продаж своїх товарів та надання послуг.
“Сьогодні ми оголошуємо, що зупиняємо все нові продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії”, – заявляв президент компанії Бред Сміт.
- Нагадаємо, російські бізнесмени стали переймати досвід життя під санкціями США від Ірану. Особливо росіян цікавлять запчастини для важкої техніки та будівельні матеріали.
- Російська компанія Baikal Electronics може заморозити проєкт випуску серверних процесорів Baikal-S, які представила наприкінці 2021 року. Річ у тім, що тайванська компанія TSMC відмовилася укладати нові контракти щодо виробництва.
- У РФ виник дефіцит безпілотників з початку широкомасштабного вторгнення в Україну. В окремих сегментах ціни зросли втричі.