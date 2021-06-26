Корпорація Microsoft заявила про нові атаки російських хакерів

Про це пише видання Axios.
За даними Microsoft, угруповання скоювало злочини проти окремих користувачів, ряду організацій, а також державних установ.
Корпорації відомо про три успішні атаки, при цьому всі решта цілей хакерів не зазнали шкоди. Microsoft сповістив про активність кіберзлочинців усім, кого вони намагалися зламати.
Зазначається, що власне компанія Microsoft також піддалася атаці. Зокрема, на одному з комп’ютерів співробітника корпорації знайшли програму, призначену для крадіжки даних. Хакери змогли використовувати цю інформацію для своїх цілей, однак зараз зламаний пристрій захищено.
Додамо, що групу російських хакерів Nobelium вважають відповідальними за масштабну атаку на SolarWind.
Так, наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою в світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.
- Також повідомлялося, що понад 20 тисяч організацій у США стали жертвами масштабної хакерської атаки через вразливість у програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server.