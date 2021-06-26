Корпорація Microsoft заявила про нові атаки російських хакерів

У Microsoft повідомили про нові хакерські атаки, що здійснило пов’язане з Росією угруповання Nobelium.

Про це пише видання Axios.

За даними Microsoft, угруповання скоювало злочини проти окремих користувачів, ряду організацій, а також державних установ.

Корпорації відомо про три успішні атаки, при цьому всі решта цілей хакерів не зазнали шкоди. Microsoft сповістив про активність кіберзлочинців усім, кого вони намагалися зламати.

Зазначається, що власне компанія Microsoft також піддалася атаці. Зокрема, на одному з комп’ютерів співробітника корпорації знайшли програму, призначену для крадіжки даних. Хакери змогли використовувати цю інформацію для своїх цілей, однак зараз зламаний пристрій захищено.

Додамо, що групу російських хакерів Nobelium вважають відповідальними за масштабну атаку на SolarWind.