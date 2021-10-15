Про це у своєму блозі повідомив старший віцепрезидент LinkedIn Мохак Шрофф.
У корпорації Microsoft заявили, що зіткнулися “зі значно складнішим робочим середовищем і більш строгими нормативними вимогами”.
Коли соцмережа LinkedIn розпочинала свою діяльність у 2014 році, то погодилась дотримуватись вимог уряду Китаю, щоб працювати там. Але водночас в компанії обіцяли, що будуть прозорими щодо того, як ведеться бізнес у країні.
Так, в компанії ухвалили рішення припинити дію поточної локалізованої версії LinkedIn.
Натомість, наприкінці цього року Китаї запустять сервіс InJobs. Він розроблений спеціально для Китаю. У соціальній мережі будуть ті ж функції, але не буде новинної стрічки, а також можливості ділитися або публікувати статті.
“Наша нова стратегія для Китаю – зосередити свою увагу на тому, щоб допомогти китайським професіоналам знайти роботу в Китаї, а китайським компаніям – знайти хороших кандидатів”, – пояснив Мохак Шрофф.
Він також додав, що продовжить співпрацювати з китайськими компаніями, щоб допомогти їм створити економічні можливості.
Зауважимо, що LinkedIn була єдиною великою західною платформою соціальних медіа, що працює в Китаї.
ДОВІДКА. LinkedIn — соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів. У LinkedIn зареєстровано понад 774 мільйонів користувачів, що представляють 150 галузей бізнесу з 200 країн. Сайт представлений англійською, французькою, німецькою, італійською, португальською, іспанською та російською мовами.
- Нагадаємо, китайський застосунок для перегляду та створення коротких відео Douyin (китайський аналог TikTok) обмежив доступ для дітей у віці до 14 років.
- Нагадаємо, наприкінці серпня уряд Китаю заборонив особам молодше 18 років грати у відеоігри понад три години на тиждень.