Про це у своєму блозі повідомив старший віцепрезидент LinkedIn Мохак Шрофф.

У корпорації Microsoft заявили, що зіткнулися “зі значно складнішим робочим середовищем і більш строгими нормативними вимогами”.

Коли соцмережа LinkedIn розпочинала свою діяльність у 2014 році, то погодилась дотримуватись вимог уряду Китаю, щоб працювати там. Але водночас в компанії обіцяли, що будуть прозорими щодо того, як ведеться бізнес у країні.

Так, в компанії ухвалили рішення припинити дію поточної локалізованої версії LinkedIn.

Натомість, наприкінці цього року Китаї запустять сервіс InJobs. Він розроблений спеціально для Китаю. У соціальній мережі будуть ті ж функції, але не буде новинної стрічки, а також можливості ділитися або публікувати статті.

“Наша нова стратегія для Китаю – зосередити свою увагу на тому, щоб допомогти китайським професіоналам знайти роботу в Китаї, а китайським компаніям – знайти хороших кандидатів”, – пояснив Мохак Шрофф.

Він також додав, що продовжить співпрацювати з китайськими компаніями, щоб допомогти їм створити економічні можливості.

Зауважимо, що LinkedIn була єдиною великою західною платформою соціальних медіа, що працює в Китаї.

ДОВІДКА. LinkedIn — соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів. У LinkedIn зареєстровано понад 774 мільйонів користувачів, що представляють 150 галузей бізнесу з 200 країн. Сайт представлений англійською, французькою, німецькою, італійською, португальською, іспанською та російською мовами.