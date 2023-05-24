Технологічна корпорація Microsoft запустила безліч оновлень штучного інтелекту, включно з ChatGPT та пошуковою системою Bing.

Джерело: Reuters.

Серед ключових змін – впровадження результатів пошуку в реальному часі з Bing у ChatGPT, чиї відповіді спочатку обмежувалися інформацією станом на 2021 рік.

Тепер ChatGPT може отримувати результати з вебсайтів Bing для передплатників, а незабаром зробить цю функцію безоплатною.

Компанія також розширює так звані плагіни для Bing, використовуючи стандарт, ухвалений OpenAI, що дозволяє компаніям легше взаємодіяти зі споживачами у пошуковій системі.

Наприклад, один із таких інструментів може допомогти користувачу, який шукає ідеї для вечері, запропонувавши рецепт та інгредієнти, які потім можна було б замовити в Instacart одним клацанням миші.

“Це кардинальна зміна того, як люди використовуватимуть Інтернет”, – сказав директор із маркетингу споживачів Microsoft Юсуф Мехді.

Відповідаючи на запитання, чи може Microsoft продавати рекламні місця, пов’язані з плагінами, Мехді сказав, що компанія ще не ухвалила рішення щодо цього, але “модель того, як користувачі залучають клієнтів, змінюється”.

Оновлення Bing є частиною зусиль корпорації Microsoft захопити більшу частину ринку пошукової реклами в усьому світі, який оцінюється у 286 мільярдів доларів.

Як і Microsoft, Google також нещодавно продемонстрував генеративні оновлення штучного інтелекту для своєї пошукової системи, навчившись відповідати на відкриті запити, на які в Інтернеті немає чітких відповідей. Якій оновленій пошуковій системі надають перевагу споживачі, залишається незрозумілим.

Відповідаючи на запитання, чи замінить ChatGPT Microsoft Bing тепер, коли він містить актуальні дані з інтернету, Мехді сказав, що Microsoft виграє в будь-якому випадку, оскільки відповіді ChatGPT спрямовують трафік до Bing.