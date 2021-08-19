Про це повідомляє The Verge.

Таке рішення спричинило критику серед конкурентів, таких як Opera, Mozila і Vivaldi.

Як і раніше, при встановленні нового браузера і при його першому відкритті з’являється вікно з можливістю призначити його браузером за замовчуванням. Однак, якщо проігнорувати це повідомлення, то другої можливості у користувача вже не буде.

“Нас все більше турбує тенденція в Windows. Починаючи з Windows 10, користувачам доводилося робити додаткові та непотрібні кроки для встановлення й збереження налаштувань браузера за замовчуванням. Ці перешкоди в кращому разі спантеличують і, здається, створені для того, щоб скасувати вибір користувача на користь стороннього браузера”, – заявила Селена Декельманн, старший віцепрезидент Firefox.

Таким чином Microsoft намагається просувати власний браузер Edge, який є браузером за замовчуванням у нових версіях Windows.