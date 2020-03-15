Про це повідомили в прес-службі диппредставництва.
Як повідомлялося раніше, з опівночі 17 березня буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. У зв’язку з цим громадян України, які перебувають за кордоном, закликали повернутися в країну до 17 березня.
Посольство України в Польщі вже почало формувати списки громадян, у яких виникли труднощі з поверненням в Україну через вжиті у зв’язку з пандемією коронавірусу заходи. Українців просять заповнити спеціальну форму-заявку.
Водночас в посольстві закликали українців, у яких немає гострої необхідності повернутися в Україну зараз, утриматися від поїздки.
“Громадян України, які перебувають в Республіці Польща та не мають нагальної необхідності для повернення в Україну, просимо наразі утриматися від виїзду. Принагідно нагадуємо, що починаючи з 00:00 год. 15 березня 2020 року виїзд в Україну можна здійснити лише через 3 автомобільних пункти пропуску: Дорогуськ-Ягодин; Гребенне-Рава-Руська; Корчова-Краківець”, — йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, в Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як українці, що перебувають за кордоном, зможуть повернутися в країну після 17 березня – дня припинення авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.