Посольство України в Польщі почало формувати список громадян, у яких виникли труднощі з поверненням в Україну.

Про це повідомили в прес-службі диппредставництва.

Як повідомлялося раніше, з опівночі 17 березня буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. У зв’язку з цим громадян України, які перебувають за кордоном, закликали повернутися в країну до 17 березня.

Посольство України в Польщі вже почало формувати списки громадян, у яких виникли труднощі з поверненням в Україну через вжиті у зв’язку з пандемією коронавірусу заходи. Українців просять заповнити спеціальну форму-заявку.

Водночас в посольстві закликали українців, у яких немає гострої необхідності повернутися в Україну зараз, утриматися від поїздки.

“Громадян України, які перебувають в Республіці Польща та не мають нагальної необхідності для повернення в Україну, просимо наразі утриматися від виїзду. Принагідно нагадуємо, що починаючи з 00:00 год. 15 березня 2020 року виїзд в Україну можна здійснити лише через 3 автомобільних пункти пропуску: Дорогуськ-Ягодин; Гребенне-Рава-Руська; Корчова-Краківець”, — йдеться в повідомленні.