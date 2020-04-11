Міністерство закордонних справ Німеччини обмежило використання служби відеоконференцій Zoom через побоювання з приводу проблем з безпекою.

Про це повідомляє агенство Reuters.

Джерела видання повідомили, що співробітники уряду були проінструктовані про те, як використовувати телеконференції для ведення своїх справ, однак єдиної позиції уряду щодо використання Zoom немає — у кожного міністерства є своя політика.

Міністерство закордонних справ прийняло рішення обмежити використання сервісу, оскільки повністю відмовитися від нього зараз неможливо — ним користуються багато партнерів німецького МЗС. Тепер співробітники відомства не використовують Zoom для конфіденційних розмов.

За інформацією німецької газети Handelsblatt, в записці для співробітників, яку розіслало міністерство, повідомляється, що в МЗС прийняло рішення “на основі повідомлень ЗМІ та власних висновків про те, що програмне забезпечення Zoom має критичні недоліки та серйозні проблеми з безпекою та захистом даних”.

Раніше стало відомо, що Zoom не забезпечує наскрізне шифрування відеодзвінків. Крім того, на платформу Zoom подали в суд через приховане поширення персональних даних.

Google заборонив своїм співробітникам на їх гаджетах використовувати популярний додаток для відеоконференцій Zoom.