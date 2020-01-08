Про це повідомив в фейсбук політичний директор МЗС України Олексій Макеєв.
За словами представника міністерства, розслідування авіакатастроф регламентуються міжнародним правом, відповідно до якого основну роль в розслідуванні відіграє держава, на території якої сталася аварія.
“Головною у розслідуванні є держава, у якій сталася катастрофа. Саме вона утворює незалежну комісію з розслідування. Вона також має оперативно повідомити про катастрофу державу, де зареєстроване судно, державу-оператора (в обох останніх випадках це — Україна), державу, де повітряне судно було спроєктовано/виготовлено, а також ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації — ред.)”, — пояснив він.
Також Макєєв додав, що брати участь у розслідування можуть всі держави, громадяни яких постраждали в катастрофі.
Як повідомлялося раніше, Україна спрямує до Ірану експертів та представників українських силових відомств для участі в розслідуванні катастрофи літака Boeing-737.
В ніч на 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, перебувало 176 осіб. Ніхто не вижив.
- В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, серед них 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). #Букви зібрали інформацію про загиблих українців.
- Після трагедії компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати рейси в Іран на невизначений термін.