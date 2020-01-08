Головну роль у розслідуванні катастрофи українського літака Boeing 737-800 в Тегерані відіграє Іран, оскільки трагедія сталася на його території.

Про це повідомив в фейсбук політичний директор МЗС України Олексій Макеєв.

За словами представника міністерства, розслідування авіакатастроф регламентуються міжнародним правом, відповідно до якого основну роль в розслідуванні відіграє держава, на території якої сталася аварія.

“Головною у розслідуванні є держава, у якій сталася катастрофа. Саме вона утворює незалежну комісію з розслідування. Вона також має оперативно повідомити про катастрофу державу, де зареєстроване судно, державу-оператора (в обох останніх випадках це — Україна), державу, де повітряне судно було спроєктовано/виготовлено, а також ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації — ред.)”, — пояснив він.

Також Макєєв додав, що брати участь у розслідування можуть всі держави, громадяни яких постраждали в катастрофі.

Як повідомлялося раніше, Україна спрямує до Ірану експертів та представників українських силових відомств для участі в розслідуванні катастрофи літака Boeing-737.

В ніч на 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, перебувало 176 осіб. Ніхто не вижив.