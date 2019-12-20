Про це заявив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, повідомляє кореспондент #Букв.
За його словами, така робота ведеться спільно з Міністерством культури, молоді та спорту України.
Меседжі планується доносити, передусім, за допомогою спеціального російськомовного телеканалу.
“Що стосується інформаційної політики. Ми тісно співпрацюємо з Міністерством культури над тим, щоб сформувати пакет меседжів для окупованих територій. У першу чергу шляхом створення спеціального телеканалу російською мовою, через який можна було б доносити сигнали до окупованої території”, – наголосив Боднар.
Він уточнив, що в Уряді готові прислухатися до пропозицій нардепів з даного питання.
- Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що уже в лютому 2020 року планується запустити окремий двомовний телеканал для жителів тимчасово окупованого Донбасу.
- Володимир Бородянський повідомляв, що канал для мовлення на тимчасово окуповані території закладений у бюджеті і ведуться переговори з українськими телевізійними каналами про трансляцію контенту.