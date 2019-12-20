Міністерство закордонних справ України працює над "пакетом меседжів" для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це заявив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, повідомляє кореспондент #Букв.

За його словами, така робота ведеться спільно з Міністерством культури, молоді та спорту України.

Меседжі планується доносити, передусім, за допомогою спеціального російськомовного телеканалу.

“Що стосується інформаційної політики. Ми тісно співпрацюємо з Міністерством культури над тим, щоб сформувати пакет меседжів для окупованих територій. У першу чергу шляхом створення спеціального телеканалу російською мовою, через який можна було б доносити сигнали до окупованої території”, – наголосив Боднар.

Він уточнив, що в Уряді готові прислухатися до пропозицій нардепів з даного питання.