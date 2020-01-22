Міністерство закордонних справ України купило у фізичних осіб-підприємців чашки та пледи за ціною в 1500 гривень за одиницю.

Інформація про це опублікована на сервісі “Держзакупівлі.Онлайн“.

Відзначається, що в цілому в грудні міністерство закупило у ФОП товарів на 681 750 гривень.

Зокрема, МЗС придбало у підприємця Ігоря Стеколенко 120 сувенірних чашок за 189 500 гривень.

Таким чином, одна сувенірна чашка обійшлася міністерству в 1579 гривень.

Крім цього, у підприємця Ольги Річки було куплено 125 пледів на загальну суму в 193 750 гривень. Один плед обійшовся в 1550 гривень.

Також у січні 2020 року міністерством закордонних справ були замовлені послуги кафе на 199 тис. гривень.

Уточнюється, що закон про закупівлі не вимагає проведення тендерів в тих випадках, коли вартість з предметів не дорівнює або не перевищує суми в 200 тис. гривень.