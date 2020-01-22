Інформація про це опублікована на сервісі “Держзакупівлі.Онлайн“.
Відзначається, що в цілому в грудні міністерство закупило у ФОП товарів на 681 750 гривень.
Зокрема, МЗС придбало у підприємця Ігоря Стеколенко 120 сувенірних чашок за 189 500 гривень.
Таким чином, одна сувенірна чашка обійшлася міністерству в 1579 гривень.
Крім цього, у підприємця Ольги Річки було куплено 125 пледів на загальну суму в 193 750 гривень. Один плед обійшовся в 1550 гривень.
Також у січні 2020 року міністерством закордонних справ були замовлені послуги кафе на 199 тис. гривень.
Уточнюється, що закон про закупівлі не вимагає проведення тендерів в тих випадках, коли вартість з предметів не дорівнює або не перевищує суми в 200 тис. гривень.
- Раніше стало відомо, що чиновники низки відомств в 3,5 – 5 разів збільшили собі зарплати, а міністри отримали сотні тисяч премій. #Букви розповідали, хто з топ-чиновників заробив у грудні найбільше.
- Кабінет Міністрів України планує щомісяця публікувати дані про доходи топ-чиновників. Про це заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет. Він також поінформував, що обговорювані високі зарплати його колег за грудень – результат того, що їм виплатили премії за кілька місяців.