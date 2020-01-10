МЗС не рекомендує українцям відвідувати Іран, Ірак і Сирію

Міністерство закордонних справ не рекомендує українцям відвідувати Іран, Ірак і Сирію.

Про це повідомляється в офіційній заяві міністерства.

“У зв’язку із ускладненням політичної та безпекової ситуації в регіоні Близького Сходу та зростанням небезпеки для громадян України, Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує утриматися від поїздок до Республіки Ірак, Ісламської Республіки Іран та Сирійської Арабської Республіки“, – сказано в заяві.

В той же час в міністерстві також рекомендують громадянам України, які перебувають в Ізраїлі, Йорданії, Саудівській Аравії і Об’єднаних Арабських Еміратах постійно підтримувати зв’язок з родичами, попередньо подбати про наявність зворотних квитків та достатньої кількості грошей, а також виявляти підвищену обережність і уважність.

“Постійно стежити за новинами щодо розвитку безпекової ситуації в країні та регіоні, максимально обмежити пересування населеними пунктами, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях протесту та демонстраціях, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, неухильно виконувати законні вказівки представників місцевих правоохоронних органів”, – радять українцям в МЗС.

Також в міністерстві рекомендують українцям звертатися на “гарячу лінію” за номером +38 044 238 16 57 в разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.