МЗС не рекомендує українцям відвідувати Іран, Ірак і Сирію

Про це повідомляється в офіційній заяві міністерства.
“У зв’язку із ускладненням політичної та безпекової ситуації в регіоні Близького Сходу та зростанням небезпеки для громадян України, Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує утриматися від поїздок до Республіки Ірак, Ісламської Республіки Іран та Сирійської Арабської Республіки“, – сказано в заяві.
В той же час в міністерстві також рекомендують громадянам України, які перебувають в Ізраїлі, Йорданії, Саудівській Аравії і Об’єднаних Арабських Еміратах постійно підтримувати зв’язок з родичами, попередньо подбати про наявність зворотних квитків та достатньої кількості грошей, а також виявляти підвищену обережність і уважність.
“Постійно стежити за новинами щодо розвитку безпекової ситуації в країні та регіоні, максимально обмежити пересування населеними пунктами, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях протесту та демонстраціях, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, неухильно виконувати законні вказівки представників місцевих правоохоронних органів”, – радять українцям в МЗС.
Також в міністерстві рекомендують українцям звертатися на “гарячу лінію” за номером +38 044 238 16 57 в разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.
Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
- Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
- Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою “земля-повітря”. Аналогічну інформацію повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
- В Ірані ставлять під сумнів твердження розвідки США про те, що літак МАУ в Тегерані був помилково збитий іранською ракетою.