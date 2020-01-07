Глава міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що незважаючи на переговори в "нормандському форматі" і обмін полоненими, довіри до російської сторони немає.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Bild, опублікованому на сайті МЗС.

“Німеччина і Франція навіть говорять про “відновлення довіри між сторонами”. Я б так далеко не заходив. Ми знаємо, хто на нас нападає щодня та вбиває і ранить наших солдатів. Ми знаємо, хто окупував Крим та Донбас. Про яку довіру можна говорити? Навіть після зустрічі у нормандському форматі в Парижі російські війська продовжують вбивати та ранити наших солдатів. На жаль, наші очікування щодо припинення обстрілів до сих пір не виправдались”, – заявив Пристайко.

“Більшість українців надзвичайно щасливі з того, що у рамках цієї стратегії майже 100 заручників повернулись додому. Це було моральним зобов’язанням для уряду. Але якщо ми поглянемо на загальну ситуацію з окупацією, то не так багато успіхів”, – підкреслив очільник МЗС.